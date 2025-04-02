Konut kredisi faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: En uygun kredi hangi bankada?
Konut kredisi faizlerinde düşüş devam ediyor. Peki en uygun konut kredisi faizi hangi bankada? İşte banka banka konut kredisi faizleri...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimleriyle birlikte kredi faizleri de düşüşe geçti. Konut kredisi faizleri yüzde 39,25'e gerileyerek son 18 ayın en düşük seviyesine ulaştı.
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Konut kredisi faizleri 8 Eylül 2023'te yüzde 38,85 seviyesindeyken, en yüksek seviye 5 Nisan 2024 haftasında yüzde 45,14 olarak kaydedilmişti.
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Geçtiğimiz aylarda en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 3,05 seviyesindeyken, bu oran yüzde 2,59’a kadar geriledi.
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Buna göre, 10 yıl vadeli 1 milyon liralık kredi için aylık ödeme 31 bin 352 liradan 27 bin 163 liraya düştü. Toplam geri ödeme ise 502 bin lira azalarak 3 milyon 260 bin liraya geriledi.
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