Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 1 milyon TL için ödeme tablosu

Türkiye genelinde konut piyasası hareketlenmeye başladı. TÜİK verilerine göre eylül ayında konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37.3 oranında artarak 140 bin 919 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 21 bin 314 ile İstanbul, 13 bin 205 ile Ankara ve 7 bin 612 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 74 ile Hakkari, 82 ile Ardahan ve 106 ile Bayburt olarak gerçekleşti.