Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 1 milyon TL için ödeme tablosu
Türkiye'de konut piyasası canlı kalmaya devam ederken konut kredisi faiz oranları değişti. İşte çekilen krediye göre ödeme tutarları...
Türkiye genelinde konut piyasası hareketlenmeye başladı. TÜİK verilerine göre eylül ayında konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37.3 oranında artarak 140 bin 919 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 21 bin 314 ile İstanbul, 13 bin 205 ile Ankara ve 7 bin 612 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 74 ile Hakkari, 82 ile Ardahan ve 106 ile Bayburt olarak gerçekleşti.
Peki konut kredisi faiz oranlarında son durum ne? Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarına ilişkin detayları araştırmaya devam ederken konut kredisi faiz oranlarında yaşanan değişiklik dikkat çekti.
Faiz oranları, yüzde 2.79’a kadar gerilerken özellikle de bu gerileme konut sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürdü.
Konut kredisi faiz oranlarında yaşanan değişiklik geri ödeme tutarlarında da etkisini korurken banka banka konut kredisi faiz oranları ve geri ödeme tablosu merak edildi.