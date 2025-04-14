Konut kredisi faiz oranları son 1,5 yılın dibinde... İşte en düşük faizi alan banka...
Konut kredisi faizlerindeki düşüş tüm hızıyla devam ediyor. Son 1,5 yılın en düşük faizlerin görüldüğü konut kredilerinde faiz oranları 2,6'nın da altına geriledi. Yüzde 3 sınırının altında ise 5 banka yer alıyor. İşte 120 ay taksitli 2 milyon TL'lik konut kredisine en düşük faizi alan bankalar ve 2 milyon TL üzerinden örnek hesaplamayla banka banka konut kredisi faizleri...
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, konut kredisi faiz oranlarını takip ederken bankalar da konut kredisi faiz oranlarını güncelledi. Konut kredileri halen yüksek seviyesini korurken, devlet bankalarından kredi çıkartmanın da birçok zorlukları bulunuyor.
Birçok banka şubesi Merkez Bankası'nın regülasyon kararları çerçevesinde Zorunlu Karşılık ayırmasından dolayı, müşterilerine anında kredi açamıyorlar. Ön onay aşamasını geçen birçok kişi, ay başını veya bir sonraki dönemi beklemeleri isteniyor. Ayrıca konut kredilerinin faizlerinin şu anda maliyetlere yakın olduğunu söyleyen özel banka yetkilileri, 2 milyon lirayı 200 bin TL tüketici kredisi ile 10 farklı müşteriye kullandırmalarının daha karlı bir netice verdiği için konut kredisi taleplerinde zorlu bir süreç olduğunu ifade ediyorlar.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimleriyle birlikte kredi faizleri de düşüşe geçerken konut kredisi faizleri de son 1,5 yılın en düşük seviyesine ulaştı. 14 Nisan tarihi itibariyle yüzde 3 faiz oranı sınırının altında 5 banka yer alırken bankalardan birinin faizi 2,60'ın da altına indi.
İşte örnek hesaplamalarla 120 ay taksitle en düşük faizi alan bankalar...
TEB
Faiz oranı: Yüzde 2,99
Aylık ödeme: 61 bin 596 TL
TOPLAM GERİ ÖDEME: 7 milyon 391 bin 432 TL