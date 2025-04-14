Konut kredisi faiz oranları son 1,5 yılın dibinde... İşte en düşük faizi alan banka...

Birçok banka şubesi Merkez Bankası'nın regülasyon kararları çerçevesinde Zorunlu Karşılık ayırmasından dolayı, müşterilerine anında kredi açamıyorlar. Ön onay aşamasını geçen birçok kişi, ay başını veya bir sonraki dönemi beklemeleri isteniyor. Ayrıca konut kredilerinin faizlerinin şu anda maliyetlere yakın olduğunu söyleyen özel banka yetkilileri, 2 milyon lirayı 200 bin TL tüketici kredisi ile 10 farklı müşteriye kullandırmalarının daha karlı bir netice verdiği için konut kredisi taleplerinde zorlu bir süreç olduğunu ifade ediyorlar.