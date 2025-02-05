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Konut kredisi faizleri düştü mü? İşte 1 milyon TL'nin aylık ödemesi...

Yeni bir ev almak isteyen vatandaşlar konut kredisi faizlerini yakından takip ediyor. TCMB'nin faiz indirimi adımlarıyla konut kredisi faizleri de güncellendi. Peki 1 milyon TL'nin aylık taksit ödemesi ne kadar oldu? İşte güncel konut kredisi faiz oranları...

Konut kredisi faizleri düştü mü? İşte 1 milyon TL'nin aylık ödemesi... - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimleri başlamasıyla birlikte konut kredisi faizleri de düşüşe geçti. 

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Konut kredisi faizleri düştü mü? İşte 1 milyon TL'nin aylık ödemesi... - Resim: 2

Ocak ayında yapılan faiz indiriminin ardından bankaların nasıl bir adım atacağı merak edilirken, konut kredisi faiz oranlarında ilk değişiklik bu hafta itibarıyla görüldü.

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Konut kredisi faizleri düştü mü? İşte 1 milyon TL'nin aylık ödemesi... - Resim: 3

Geçen hafta yüzde 2,79 olan en düşük konut kredisi faiz oranı, bu hafta yüzde 2,74’e geriledi. 

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Konut kredisi faizleri düştü mü? İşte 1 milyon TL'nin aylık ödemesi... - Resim: 4

Bankaların 3 Şubat 2025 itibarıyla sunduğu en düşük faiz oranları, 61-120 ay vadede şu şekilde:

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