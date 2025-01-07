Konut kredisi faizlerinde rüzgar tersine döndü: İşte 1 milyon TL'nin geri ödemesi
TCMB'nin faiz indirimi sonrası konut kredisi faizleri de düşmeye başladı. Peki 1 milyon lira konut kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte ödeme tablosu...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim döngüsünü başlatması konut kredi faizlerine yansımaya başladı.
Yılın ilk haftası itibarıyla yüzde 3'ün altında kredi faizi veren banka sayısında artış görüldü.
Bir kamu bankası faiz oranını yüzde yüzde 2,89'dan yüzde 2,79 indirdi.
Uzmanlar ilk etapta faiz indiriminin sınırlı olsa da indirim döngüsünün başladığına işaret ettiğini belirtti.
Diğer bankaların da konut kredi faizlerine ilişkin benzer adımlar atabileceği ifade ediliyor.
KREDİ FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Uzmanlara göre Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etmesi halinde kredi faizleri daha da aşağı çekilecek.
Yıl sonuna doğru konut faizlerinin yüzde 2 seviyesine inebileceği öngörülüyor.
Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentileri yüzde 29,50 civarında seyrediyor.
1 MİLYON LİRA KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ
120 ay vadede yüzde 2,79 faiz oranlı 1 milyon liralık konut kredisi
Aylık taksit: 28 bin 966 lira
Yıllık maliyet: Yüzde 39,7
Toplam geri ödeme: 3 milyon 475 bin 920 lira