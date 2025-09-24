Konut piyasası için kabus senaryosu kapıya dayandı: Satılık ve kiralık fiyatları uçacak
Türkiye'de artık fahiş fiyat krizinden çıkıp barınma krizine dönüşen satılık ve kiralık konut fiyatlarında yeni zam dalgası kapıya dayandı...
Türkiye'de konut sahibi olmak da kiracı olmak da her geçen gün daha da zorlaşırken, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ile NielsenIQ Türkiye iş birliğinde 25 şirketin katılımıyla hazırlanan son anket bankaların konut kredisi faizlerinin düşse bile hem satılık hem de kiralık konutlarda fiyat artışının süreceğini öngördü.
Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ile NielsenIQ Türkiye iş birliğinde ile gerçekleştirilen araştırmaya katılan 25 şirketin tamamı, konut kredisi faiz oranlarının önümüzdeki 6 ayda düşeceğini öngörüyor.
Rapora göre, katılımcıların yüzde 72’si konut fiyatlarında artış beklerken, fiyatların aynı kalacağını düşünenlerin oranı yüzde 28’de kaldı.
Öte yandan kiralarda yükseliş bekleyenlerin oranı yüzde 80’e ulaştı. Sektör temsilcilerinin yüzde 68’i ise 6 ay içinde yeni projelere başlamayı planlıyor.