Konut piyasası için kabus senaryosu kapıya dayandı: Satılık ve kiralık fiyatları uçacak

Türkiye'de konut sahibi olmak da kiracı olmak da her geçen gün daha da zorlaşırken, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ile NielsenIQ Türkiye iş birliğinde 25 şirketin katılımıyla hazırlanan son anket bankaların konut kredisi faizlerinin düşse bile hem satılık hem de kiralık konutlarda fiyat artışının süreceğini öngördü.