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Konut satış istatistikleri açıklandı: Konut piyasasında dikkat çeken değişim

Türkiye İstatistik Kurumu Mart 2025 konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre konut satışları son 9 ayın en düşük seviyesine gerilerken, satışın en fazla olduğu iller de belli oldu.

Kaynak: Serhan Işılay / Haber3com
Konut satış istatistikleri açıklandı: Konut piyasasında dikkat çeken değişim - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. 

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Konut satış istatistikleri açıklandı: Konut piyasasında dikkat çeken değişim - Resim: 2

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,1 oranında artarak 110 bin 795 oldu.  Konut satışlarında yıllık bazda yaşanan artışa rağmen mart ayı satış rakamı son 9 ayın en düşük satışı olarak kayıtlara geçti.

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Konut satış istatistikleri açıklandı: Konut piyasasında dikkat çeken değişim - Resim: 3

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 820 ile İstanbul, 10 bin 203 ile Ankara ve 7 bin 513 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 28 ile Ardahan, 33 ile Bayburt ve 63 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

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Konut satış istatistikleri açıklandı: Konut piyasasında dikkat çeken değişim - Resim: 4

Konut satışları Ocak-Mart döneminde %20,1 arttı

Konut satışları Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,1 oranında artarak 335 bin 786 olarak gerçekleşti.

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