Konut satış istatistikleri açıklandı: Konut piyasasında dikkat çeken değişim
Türkiye İstatistik Kurumu Mart 2025 konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre konut satışları son 9 ayın en düşük seviyesine gerilerken, satışın en fazla olduğu iller de belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,1 oranında artarak 110 bin 795 oldu. Konut satışlarında yıllık bazda yaşanan artışa rağmen mart ayı satış rakamı son 9 ayın en düşük satışı olarak kayıtlara geçti.
Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 820 ile İstanbul, 10 bin 203 ile Ankara ve 7 bin 513 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 28 ile Ardahan, 33 ile Bayburt ve 63 ile Tunceli olarak gerçekleşti.
Konut satışları Ocak-Mart döneminde %20,1 arttı
Konut satışları Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,1 oranında artarak 335 bin 786 olarak gerçekleşti.