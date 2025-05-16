Konut satış istatistikleri açıklandı: Konut piyasasında dikkat çeken değişim

Konut satışı, Nisan 2025 (Adet)

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 645 ile İstanbul, 10 bin 889 ile Ankara ve 7 bin 14 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 37 ile Ardahan, 75 ile Tunceli ve 88 ile Bayburt olarak gerçekleşti.