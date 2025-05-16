Konut satış istatistikleri açıklandı: Konut piyasasında dikkat çeken değişim
Türkiye İstatistik Kurumu Nisan 2025 konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %56,6 oranında artarken, 2025 yılının ilk 4 ayının en yüksek rakamına ulaşıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılında 4'üncü konut satış istatistikleri olan Nisan ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.
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Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %56,6 oranında artarak 118 bin 359 oldu.
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Konut satışı, Nisan 2025 (Adet)
Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 645 ile İstanbul, 10 bin 889 ile Ankara ve 7 bin 14 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 37 ile Ardahan, 75 ile Tunceli ve 88 ile Bayburt olarak gerçekleşti.
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Konut satışları Ocak-Nisan döneminde %27,9 arttı
Konut satışları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,9 oranında artarak 454 bin 145 olarak gerçekleşti.
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