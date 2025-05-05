Konut ve arsa piyasasının bir bileni Mert Başaran'dan dikkat çeken tavsiyeler

"Değil. Eğer 1,5 milyona mantıklı bir kiraya verebiliyorsan... Vereceğin kira çok önemli. Ben eski ev seviyorum. Bunu her zaman söylüyorum. Çünkü dediğim gibi artık İstanbul'da mutlaka konut stoku eski olduğu için yenilenecek. Yeni de alacak gücümüz yoksa ki yok, hiçbirimizin. Ya hiçbir şey alamayacağız, paramız eriyecek ya da diyorum eski ev. Eski ev aldığınızda orada aslında arsa payı alıyorsunuz. Bir de onu kentsel dönüşüme sokarsanız yarın öbür gün 3-5 para vererek evinizi yenileyebilirsiniz. Orada bir hesap yapsın. Kira getirisi mantıklıysa, arsa payı iyiyse düşünülebilir. Niye düşünülmesin? Ben her şeyin eskisini seviyorum. Bak; arabanın da eskisini seviyorum, evin de eskisini seviyorum. Çünkü bir şeyi yeni aldığında eskiyor, değer kaybı oluşuyor. Ben o değer kaybına niye katlanayım? Bu kadar"