Konut ve arsa piyasasının bir bileni Mert Başaran'dan dikkat çeken tavsiyeler
Özellikle konut, iş yeri ve arsa gibi gayrimenkul yatırımları için yaptığı açıklamalar ve verdiği tavsiyelerle gündem olan Mert Başaran katıldığı canlı yayında ev sahibi ve araba sahibi olmak isteyenler için önerilerini açıkladı...
Ekol TV'nin canlı yayın konuğu olan gayrimenkul yatırımı uzmanı Mert Başaran, bir izleyiciden gelen soruyu yanıtlarken dikkat çeken ifadeler kullandı.
Canlı yayında Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova'nın konuğu olan Mert Başaran'a bir izleyici "Erzurum Yenişehir'de 45 yıllık bir daire buldum. Kat mülkiyetli ve 1 milyon 500 bin TL. Yenişehir bölgesinin kentsel dönüşüme girdiğini öğrendim. Sizce mantıklı mı almak yoksa riskli mi?" sorusunu yöneltti.
Mert Başaran bu soru üzerinden dikkat çeken bir yatırım tavsiyesinde bulundu. İşte Mert Başaran'ın canlı yayındaki o yanıtı:
"Değil. Eğer 1,5 milyona mantıklı bir kiraya verebiliyorsan... Vereceğin kira çok önemli. Ben eski ev seviyorum. Bunu her zaman söylüyorum. Çünkü dediğim gibi artık İstanbul'da mutlaka konut stoku eski olduğu için yenilenecek. Yeni de alacak gücümüz yoksa ki yok, hiçbirimizin. Ya hiçbir şey alamayacağız, paramız eriyecek ya da diyorum eski ev. Eski ev aldığınızda orada aslında arsa payı alıyorsunuz. Bir de onu kentsel dönüşüme sokarsanız yarın öbür gün 3-5 para vererek evinizi yenileyebilirsiniz. Orada bir hesap yapsın. Kira getirisi mantıklıysa, arsa payı iyiyse düşünülebilir. Niye düşünülmesin? Ben her şeyin eskisini seviyorum. Bak; arabanın da eskisini seviyorum, evin de eskisini seviyorum. Çünkü bir şeyi yeni aldığında eskiyor, değer kaybı oluşuyor. Ben o değer kaybına niye katlanayım? Bu kadar"