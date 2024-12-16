Konut yatırımında geri dönüş süresinin en kısa olduğu illerimiz ve dair tipleri belli oldu

Kasım ayında ülke genelinde geri dönüş süresinin en düşük olduğu iller arasında ise Niğde, Ankara ve Mersin öne çıktı. Geri dönüş süresinin en yüksek olduğu iller arasında Isparta, Burdur ve Antalya yer aldı. Bu illerde geri dönüş süreleri sırasıyla 20 yıl, 20 yıl ve 19 yıl olarak gözlemlendi.