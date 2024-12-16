Konut yatırımında geri dönüş süresinin en kısa olduğu illerimiz ve dair tipleri belli oldu
Yatırım için konut satın alımında, kira gelirine dayalı geri dönüş süreleri yeniden hesaplandı. Akıl almaz seviyelere çıkan kiralarla, yatırım için Türkiye genelinde geri dönüş süreleri 17 yıldan 14'e düşerken, konut yatırımında geri dönüş süresinin en kısa olduğu şehirler de belli oldu...
Emlakjet, kira gelirine dayalı gayrimenkul yatırımlarını analiz ettiği Geri Dönüş Endeksi'ni paylaştı. Geri Dönüş Endeksi'ne göre gayrimenkulde Türkiye genelinde geri dönüş süreleri 17 yıldan 14'e düştü.
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Kasım ayında ülke genelinde geri dönüş süresinin en düşük olduğu iller arasında ise Niğde, Ankara ve Mersin öne çıktı. Geri dönüş süresinin en yüksek olduğu iller arasında Isparta, Burdur ve Antalya yer aldı. Bu illerde geri dönüş süreleri sırasıyla 20 yıl, 20 yıl ve 19 yıl olarak gözlemlendi.
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Niğde'de geri dönüş süresi 8 yıla kadar düşerken, Ankara ve Mersin’de ise 12 yıl olarak ölçüldü.
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Öte yandan İstanbul'da bu süre 15 yıl olarak belirlenirken, İzmir'de 16 yıl olarak kaydedildi.
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