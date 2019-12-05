Konuta düşük faiz dopingi

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre, bankaların 0.99-0.98 konut kredisi faiz oranlarını sübvanse eden şirketler, bankalarla yaptıkları anlaşmalarla bu oranları, vadesine göre, 0.49-0.79 arasına kadar indirebiliyor.

