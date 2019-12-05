Konuta düşük faiz dopingi
Kamu bankalarının konut kredisi faizini yüzde 1'in altına çekmesinin ardından gayrimenkul sektörü hareketlendi. Markalı konut üreticileri de özel anlaşmalarla, faizi daha alt seviyelere çekti.
Konut kredisinde bankaların faiz oranlarında aşağı yönlü seyir devam ederken, markalı konut üreticileri de projelerinde mevcut oranı daha aşağı indirmek için kampanyalar düzenliyor.
Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre, bankaların 0.99-0.98 konut kredisi faiz oranlarını sübvanse eden şirketler, bankalarla yaptıkları anlaşmalarla bu oranları, vadesine göre, 0.49-0.79 arasına kadar indirebiliyor.
Firmalar kendi bünyelerinde de vadelendirme yapabiliyor. 60 aya kadar olan vadelendirme seçeneklerinde bazı firmaların 0 faiz imkanı da bulunuyor.
Çoğu anahtar teslim ve bitmeye yakın projelerdeki kampanyaların ilgi gördüğünü anlatan sektör temsilcileri, konut satışlarının bu sayede birinci elde artış gösterdiğini belirtiyor. 1 Ağustos’ta kamu bankaları konut kredisi faiz oranını 0.99 çekmişti. Özel bankalardan da faiz indirimleri gelmeye devam ediyor.