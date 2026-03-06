Konutta en pahalı ve en ucuz iller belli oldu: Üç şehrin yükselişi dikkat çekti
Türkiye'de konut fiyatları sınırlı da olsa yükselişini sürdürüyor. Şubat 2026 verilerine göre ortalama metrekare fiyatı Türkiye genelinde %2,37 artarak 38 bin 394 TL’ye ulaştı. Bartın, Bolu ve Sinop’un en pahalı iller arasında yer alması dikkat çekti.
Türkiye genelinde konut fiyatları, mevsimsel durgunluğa meydan okuyarak yükseliş trendini sürdürüyor. Endeksa verilerine göre Ocak ayında 37 bin 504 TL olan ortalama metrekare satış fiyatı, Şubat ayında 38 bin 394 TL’ye yükseldi. Bir aylık artış oranı ise %2,37 olarak kayıtlara geçti.
Muğla ve İstanbul zirvede
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, emlak piyasasının "şampiyonlar ligi" olarak adlandırılan en pahalı iller listesinde Muğla, metrekare başına 64 bin 093 TL ile liderliğini sürdürüyor. Onu, 61 bin TL barajını aşan İstanbul takip ediyor.
İŞTE EN PAHALI VE EN UCUZ İLLER
|En pahalı iller
|Fiyat (TL/m²)
|En ucuz iller
|Fiyat (TL/m²)
|Muğla
|64.093
|Kilis
|16.306
|İstanbul
|61.037
|Osmaniye
|20.352
|Antalya
|50.196
|Malatya
|20.606
|Çanakkale
|49.704
|Ağrı
|21.162
|İzmir
|47.169
|Mardin
|21.689
Bartın, Bolu ve Sinop ilk 10'da
Şubat raporunun en dikkat çekici detayı ise Bartın, Bolu ve Sinop’un yükselişi oldu. Birçok sanayi kentini geride bırakan bu iller, metrekare fiyatlarında 38 bin - 41 bin TL bandına yerleşerek en pahalı ilk 10 il arasına girdi. Üç ilde metrekare satış fiyatları şöyle sıralandı:
- Bartın: 41.280 TL/m2
- Bolu: 38.709 TL/m2
- Sinop: 38.208 TL/m2