Konutta en pahalı ve en ucuz iller belli oldu: Üç şehrin yükselişi dikkat çekti

Bartın, Bolu ve Sinop ilk 10'da

Şubat raporunun en dikkat çekici detayı ise Bartın, Bolu ve Sinop’un yükselişi oldu. Birçok sanayi kentini geride bırakan bu iller, metrekare fiyatlarında 38 bin - 41 bin TL bandına yerleşerek en pahalı ilk 10 il arasına girdi. Üç ilde metrekare satış fiyatları şöyle sıralandı:

- Bartın: 41.280 TL/m2

- Bolu: 38.709 TL/m2

- Sinop: 38.208 TL/m2