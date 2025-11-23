Konutta rota bu ilçelere çevrildi: Eski dairesini satan yeni konutlara hücum ediyor

Sektör temsilcileri yıl sonunda 1,5 milyon adetlik sayının geçileceğini tahmin ediyor. İlk el konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalarak toplam 54 bin 866 sıfır konut satıldı. Bu satışların toplam içindeki payı yüzde 33,4 olarak gerçekleşirken, piyasada ikinci el konutlara olan talebin daha güçlü olduğu görülüyor. Bu da ikinci el eski konutunu satarak üzerine kredi çeken ve sıfır yeni daireye geçenlerin sayısında artış olduğunu gösteriyor. Sektör oyuncuları konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda, deprem korkusunun bu satış grafiğinde etkili olduğunu belirterek “Ülkemizde yaşanan depremler ve artçı sarsıntılar gitgide artıyor. Bu da insanlarda endişe oluşturuyor. Eski evini satıp, üzerine bir miktar kredi kullananlar, yeni ve güvenilir dairelere geçiyor” dedi.