Konutta rota bu ilçelere çevrildi: Eski dairesini satan yeni konutlara hücum ediyor
İstanbul'da deprem korkusu ve yeni konutların yüksek prim potansiyeli, vatandaşları eski dairelerini satarak sıfır konutlara yönlendiriyor. Özellikle Başakşehir, Bahçeşehir ve Beylikdüzü gibi yeni yerleşim bölgelerine doğru talep kayması yaşanıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayında 164 bin 306 konut satışı yapıldığını açıkladı. Böylece bu yılın en yüksek aylık satışına ulaşıldı. Ocak-Ekim döneminde ise 1 milyon 293 bin 33 adet konut satışıyla tüm zamanların en yüksek 10 aylık satış performansına ulaşıldı. Konut satış sayısının en fazla olduğu il 26 bin 305 ile İstanbul oldu.
Sektör temsilcileri yıl sonunda 1,5 milyon adetlik sayının geçileceğini tahmin ediyor. İlk el konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalarak toplam 54 bin 866 sıfır konut satıldı. Bu satışların toplam içindeki payı yüzde 33,4 olarak gerçekleşirken, piyasada ikinci el konutlara olan talebin daha güçlü olduğu görülüyor. Bu da ikinci el eski konutunu satarak üzerine kredi çeken ve sıfır yeni daireye geçenlerin sayısında artış olduğunu gösteriyor. Sektör oyuncuları konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda, deprem korkusunun bu satış grafiğinde etkili olduğunu belirterek “Ülkemizde yaşanan depremler ve artçı sarsıntılar gitgide artıyor. Bu da insanlarda endişe oluşturuyor. Eski evini satıp, üzerine bir miktar kredi kullananlar, yeni ve güvenilir dairelere geçiyor” dedi.
Türkiye gazetesinden Necmi Çiçekçi'nin haberine göre, yeni konutlara yönelik ilginin bir diğer sebebi de yüksek değer artışı (prim) potansiyeli olarak gösteriliyor. İnşaat kalitesi yüksek, modern donanımlara sahip, enerji verimli ve sosyal tesisleri güçlü projeler hem yatırımcıların hem de oturum amaçlı alıcıların talebini çekiyor. Gayrimenkul uzmanları, özellikle yeni konutların kısa vadede güçlü bir reel değer koruma özelliği sunduğunu, bunun da satışların yönünü belirleyen önemli faktörlerden biri olduğunu vurguluyor. Sektör yetkililerine göre, son aylarda satışların büyük bölümünü oluşturan ikinci el konutlarda ise alıcıların nihai hedefi yeni konutlara geçiş yapmak. Bu durum, piyasada hem fiyat hem de arz talep dengesi üzerinde belirleyici bir rol oynuyor.
GELİŞEN SEMTLERE İLGİ YÜKSELİYOR
Uzmanlar, İstanbul’un gayrimenkul tercih haritasında son yıllarda belirgin bir kayma yaşandığını vurgulayarak özellikle Beşiktaş, Ortaköy, Şişli gibi şehrin merkezî ve köklü semtlerinde yer alan 30–40 yaşındaki dairelerini satarak, yerine Başakşehir, Bahçeşehir ve Beylikdüzü gibi yeni yerleşim bölgelerinden sıfır daire alanların sayısında dikkat çekici bir artış olduğunu belirtiyor. Bu eğilimin altında yalnızca fiyat avantajı değil, deprem riskine karşı yükselen hassasiyetin bulunduğu ifade ediliyor. Sektör temsilcilerine göre İstanbullular artık “muhit” kavramından ziyade yapının deprem dayanıklılığı, teknik kalitesi ve güvenlik standartları üzerinde duruyor; eski semtlerdeki nostaljik değer yerini sağlam zemin, modern inşaat teknikleri ve yeni bina güvencesine bırakıyor. Ayrıca geniş sosyal donatı alanları, güvenlik hizmetleri, otopark, peyzaj, spor alanları ve kapalı site yaşamı gibi özellikler, özellikle çocuğu olan ailelerin kararlarında belirleyici oluyor.