Konuttan altına, borsadan dövize... İslam Memiş senaryoları tek tek açıkladı

Borsada 20 bin puanı işaret etti

Kısa vadeli dalgalanmalar nedeniyle borsa tarafındaki teknik yükseliş tahminlerinde herhangi bir revizyona gitmediklerini vurgulayan uzman isim, şu ifadeleri kullandı:

"Kısa vadede aslında bu kadar sert düşüşlerle birlikte borsaya yeni girecek olan yatırımcılarda çok iyi fırsatlar buldu ve orta ve uzun vadeli strateji belleyen yatırımcılar aslında borsada iyi bir giriş fırsatı buldular.

Bu sert düşüşlerle birlikte yıl içinde borsa tarafındaki yükselişlerde revizyona teknik olarak gitmedik. Yine 16.000 puan seviyesi, devamı 20.000 puan seviyesi yine radarımızda olmaya devam edecek. Özellikle yılın ikinci yarısında yabancı yatırımcıların portföylerde biraz daha fazla olduğu bir süreç beklediğimizi söyleyebilirim.

Bayramdan sonra da bir dalgalanma söz konusu olabilir. Ama burada yatırımcının odaklanması gereken şey uzun vadeli bir strateji. Uzun vadeye baktığımız zaman yine yükseliş yönlü beklentimizi korumaya devam ediyoruz"