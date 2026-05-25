Konuttan altına, borsadan dövize... İslam Memiş senaryoları tek tek açıkladı
Finans analisti İslam Memiş, bayram tatili öncesi borsa, döviz, altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Memiş, ilk kez ev alacaklara yönelik düşük faizli konut kredisi beklentisiyle ilgili de konuştu.
Siyaset gündemindeki hareketliliğin gölgesinde bayram tatiline hazırlanan piyasaları değerlendiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara uyarılarda bulundu. Borsadaki sert dalgalanmalardan dolar/TL'deki son duruma, konut piyasasındaki "bekle-gör" havasından ABD-İran geriliminin altın ve gümüş fiyatlarına etkisine kadar tüm senaryoları değerlendiren Memiş, uzun vadeli hedeflerini paylaştı.
Mahkemenin CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından BIST 100 endeksi yüzde 6’ya yakın ani bir değer kaybı yaşayarak 13 bin 167 puan seviyesine kadar gerilemişti. Ekonomi yönetimi, Finansal İstikrar Komitesi ve Merkez Bankası’nın koordineli tedbirleriyle endeksin hızla toparlandığını ifade eden Memiş, borsanın haftayı 13 bin 800 puanın üzerinde, yaklaşık yüzde 5’lik bir artıya geçerek kapattığını hatırlattı.
Borsada 20 bin puanı işaret etti
Kısa vadeli dalgalanmalar nedeniyle borsa tarafındaki teknik yükseliş tahminlerinde herhangi bir revizyona gitmediklerini vurgulayan uzman isim, şu ifadeleri kullandı:
"Kısa vadede aslında bu kadar sert düşüşlerle birlikte borsaya yeni girecek olan yatırımcılarda çok iyi fırsatlar buldu ve orta ve uzun vadeli strateji belleyen yatırımcılar aslında borsada iyi bir giriş fırsatı buldular.
Bu sert düşüşlerle birlikte yıl içinde borsa tarafındaki yükselişlerde revizyona teknik olarak gitmedik. Yine 16.000 puan seviyesi, devamı 20.000 puan seviyesi yine radarımızda olmaya devam edecek. Özellikle yılın ikinci yarısında yabancı yatırımcıların portföylerde biraz daha fazla olduğu bir süreç beklediğimizi söyleyebilirim.
Bayramdan sonra da bir dalgalanma söz konusu olabilir. Ama burada yatırımcının odaklanması gereken şey uzun vadeli bir strateji. Uzun vadeye baktığımız zaman yine yükseliş yönlü beklentimizi korumaya devam ediyoruz"
Döviz kurlarında son durum
İslam Memiş, dolar/TL kurunda henüz bir yön kırılımı olmadığını ve fiyatların 45 lira 75 kuruş seviyesinin üzerinde yatay seyrini koruduğunu söyledi. Yıl sonuna kadar yukarı yönlü hareket beklentisini sürdüren Memiş, Euro'nun parite bazında hâlâ ucuz kalmaya devam ettiğini savundu.