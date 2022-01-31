  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Konya beyaza büründü

Konya beyaza büründü

Meteoroloji'nin kar yağışı uyarısında bulunduğu Konya beyaza büründü. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle çok sayıda mahalle yolu kapandı.

Konya beyaza büründü - Resim: 1

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Vatandaşlar kar yağışı nedeniyle kaygan zeminde yürümekte zorlandı. 

1 / 7
Konya beyaza büründü - Resim: 2

Belediye ekipleri  kaldırımlarda ve caddelerde temizlik çalışması yaptı. 

2 / 7
Konya beyaza büründü - Resim: 3

Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken, Erciyes Kayak Merkezinde ise kar kalınlığı yaklaşık 130 santimetre oldu. Kırsalda çok sayıda mahalle yolu kar yağışı nedeniyle kapandı. 

3 / 7
Konya beyaza büründü - Resim: 4

Ekiplerin yolları açma çalışmaları sürüyor.

4 / 7