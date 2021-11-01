Konya Emniyeti'nin ''kurbağa adam''ı! Gözünü dünya şampiyonluğuna dikti
Konya'da su altı arama ve kurtarma ekibinde görevli dalgıç ve polis memuru Mustafa Güneş, vücut geliştirme Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa üçüncülüğü elde etti.
Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinin arama ve kurtarma ekibinde yer alan 36 yaşındaki polis memuru Mustafa Güneş, her koşulda dalış yaparak, su altındaki zorlu görevlere katılıyor.
1 / 13
Yer aldığı ekibin tecrübeleri ve başarıları sayesinde Türkiye'nin dört bir yanına göreve giden 10 yıllık polis memuru, zorlu mesleğinin yanında profesyonel olarak vücut geliştirme sporuyla ilgileniyor.
2 / 13
Türkiye şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü gibi başarıları bulunan Mustafa Güneş, İspanya'da 3 Kasım'da düzenlenecek Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.
3 / 13
Güneş, özel programla beslenip her gün mesaiden sonra antrenman için spor salonuna gidiyor.
4 / 13