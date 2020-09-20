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  3. 20 Eylül 2020 22:30

Konyaaltı Sahili'nde görülen denizaltı şaşkınlığı

Antalya Limanı'nda sismik arama gemisi Oruç Reis'in bakım ve ikmali devam ederken, Konyaaltı Sahili açıklarında görüntülenen bir Türk denizaltısı sahil boyunca seyrederek limana demirledi.

Konyaaltı Sahili'nde görülen denizaltı şaşkınlığı

Türkiye'nin sismik arama gemisi Oruç Reis'in bakım ve ikmal için Antalya Limanı'na demirlemesinin ardından bugün Konyaaltı Sahili açıklarında denizaltı görüldü. 

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Konyaaltı Sahili'nde görülen denizaltı şaşkınlığı

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltı, üst kısmı denizin üstünde hızla seyrederken bir grup Türk askerinin de denizaltı üstünde olduğu görüldü. 

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Konyaaltı Sahili'nde görülen denizaltı şaşkınlığı

Antalya Limanı istikametine kıyıya paralel seyreden denizaltını gören sahildeki bazı tatilciler ilgiyle izlerken, bazıları ise cep telefonuyla kaydetti.

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Konyaaltı Sahili'nde görülen denizaltı şaşkınlığı

Antalya Limanı istikametine kıyıya paralel seyreden denizaltını gören sahildeki bazı tatilciler ilgiyle izlerken, bazıları ise cep telefonuyla kaydetti.

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