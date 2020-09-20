Konyaaltı Sahili'nde görülen denizaltı şaşkınlığı
Antalya Limanı'nda sismik arama gemisi Oruç Reis'in bakım ve ikmali devam ederken, Konyaaltı Sahili açıklarında görüntülenen bir Türk denizaltısı sahil boyunca seyrederek limana demirledi.
Türkiye'nin sismik arama gemisi Oruç Reis'in bakım ve ikmal için Antalya Limanı'na demirlemesinin ardından bugün Konyaaltı Sahili açıklarında denizaltı görüldü.
Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltı, üst kısmı denizin üstünde hızla seyrederken bir grup Türk askerinin de denizaltı üstünde olduğu görüldü.
Antalya Limanı istikametine kıyıya paralel seyreden denizaltını gören sahildeki bazı tatilciler ilgiyle izlerken, bazıları ise cep telefonuyla kaydetti.