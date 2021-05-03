Konyaaltı sahiline turist akını
Antalya'da Konyaaltı sahili, 17 günlük tam kapanmanın dördüncü gününde kısıtlamadan muaf turistlerle doldu.
Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da kısıtlamadan muaf turistler, sahilde güneşlenip denize girdi.
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Turistler çocuklarıyla birlikte yüzüp eğlenirken, kimileri de çocuklarını şemsiye altından izleyip kitap okumayı tercih etti.
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Sahillerde turistler denize girerken, polis ekipleri kent merkezindeki denetimlerini sürdürdü.
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Denetimler nedeniyle bazı noktalarda araç kuyrukları oluştu.
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