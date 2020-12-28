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  3. 28 Aralık 2020 00:21

Konya'da korkutan görüntü!

Konya'nın Karapınar ilçesinde, irili ufaklı 505 obruktan biri olan ve oluşumu milattan önceye dayanan Çıralı obruğunun içindeki gölün suyu, 10 yıl önce çekildi. Şimdi ise obruğun tabanında yeni yarıklar oluştuğu gözlendi.

Konya'da korkutan görüntü!

Türkiye'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin kişilik nüfusa sahip Konya’nın Karapınar ilçesinde, yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, bölge halkı için tehdit oluşturmaya devam ediyor.

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Konya'da korkutan görüntü!

Oluşumunun milattan önceye dayandığı bilinen Çıralı obruğunun tabanındaki derin çatlaklar ise dikkat çekiyor.

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Konya'da korkutan görüntü!

134 metre derinlikte, 350 metre çapında olan Çıralı obruğu içindeki göl çevresinde de Roma dönemine ait eski yerleşim alanı bulunuyor.

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Konya'da korkutan görüntü!

Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren de bölgedeki en eski obruklardan biri olan Çıralı obruğunda oluşan yeni yarıkların, oluşumuna devam ettiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

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