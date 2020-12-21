Konya'da vahşet! Karısını öldürüp intihar etti
Konya'da yaşayan 26 yaşındaki bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürüp intihar etti.
Sabah gazetesidnen Tolga Yanık'ın haberine göre olay, saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Sırçalı Mescit Sokak üzerinde meydana geldi.
EŞİNİ DÖVÜP SİLAHINA DAVRANDI
Muhammet K. boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Esmanur K.ile sokak üzerinde tartışmaya başladı. Karadayı, tartışma sırasında bir süre eşini tokatladı.
Genç kadının olay yerinden hızla uzaklaşmaya çalışmasına sinirlenen Muhammet K., yanında getirdiği tabanca ile genç kadına iki el ateş etti. Daha sonra da ayrı tabanca ile bir elde başına ateş etti.