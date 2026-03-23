Konya'da yolcu otobüsü kazası: Çok sayıda yaralı var
Antalya'dan Konya istikametine seyreden yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Bariyerlere çarparak yan yatan otobüsteki 15 yolcu yaralanırken, 4 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaynak: DHA/İHA
Kaza, saat 12.30 sıralarında Seydişehir ilçesi Madenli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya’dan Konya yönüne seyir halinde olan otobüs, yağış nedeniyle zemini kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj bariyerlerine çarpıp yan yatarak sürüklendi.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 37 yolcudan 15'i yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 4’ünün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
