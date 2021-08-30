Konya'daki Takkeli Dağ'ın eteklerinde bulundu
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi sınırlarında bulunan 1720 rakımlı Takkeli Dağ'ın eteklerinde 2012'de başlayan kazılarda, 3-4'üncü yüzyıla tarihlendirilen 35 kaya mezarı ortaya çıkarıldı.
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi sınırlarında bulunan 1720 rakımlı Takkeli Dağ'ın eteklerinde 2012'de başlayan kazılarda, 3-4'üncü yüzyıla tarihlendirilen 35 kaya mezarı ortaya çıkarıldı.
Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı'nın izlerini taşıyan Takkeli Dağ'da 9 yıldır yürütülen kazılarda önemli bulgulara ulaşılıyor. Zirvesinde tarihi surlar, çok sayıda su sarnıcı ve tapınak barındıran ve tarihi kaynaklarda "Gevele Dağı" olarak da isimlendirilen yerde, bugüne kadar Fatih Sultan Mehmet dönemine ait gülleler ile saray ve hamam yapıları, gizli geçitler, çok sayıda seramik parça ve savaş materyalleri bulundu.
Kazının bilimsel danışmanlığını yürüten Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, AA muhabirine, dağın doğu ve batı yamaçlarında çalıştıklarını söyledi.
Bölgede önceki kazılarda Roma dönemine ait kaya mezarlarına rastlandığını aktaran Çaycı, Takkeli Dağ'ın eteklerinde Roma eserlerinin görüldüğünü aktardı.