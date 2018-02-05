Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda tankın isabet alması sonucu şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Seçen'in cenazesi memleketi Konya'da toprağa verildi. Oğlunun kamuflaj ve beresini giyen baba Seçen: - "Bize, 'Şehit olursam sakın ağlamayın' derdi. Vasiyetini tutuyorum. Dimdik ayaktayım yavrum, ağlamayacağım. Vatan ve ordumuz sağ olsun" Törene, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü de katıldı