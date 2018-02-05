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  3. 05 Şubat 2018 18:39

Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Terör örgütlerinin tanka yaptığı saldırıda şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Seçen Konya'da toprağa verildi.

Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda tankın isabet alması sonucu şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Seçen'in cenazesi memleketi Konya'da toprağa verildi. Oğlunun kamuflaj ve beresini giyen baba Seçen: - "Bize, 'Şehit olursam sakın ağlamayın' derdi. Vasiyetini tutuyorum. Dimdik ayaktayım yavrum, ağlamayacağım. Vatan ve ordumuz sağ olsun" Törene, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü de katıldı

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Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/PYD'li teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Nurullah Seçen'in cenazesi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde, 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Şehit oğlunun tankçı beresini takan baba Sedat Seçen, evinin önüne helallik alınması için getirilen Türk bayrağına sarılı tabutu asker selamıyla karşıladı.

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Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Sözleşmeli Piyade Er Nurullah Seçen'in cenazesi, Gaziantep'teki törenin ardından bugün uçakla Konya'ya getirildi, ardından da Ereğli'ye götürüldü. Şehit Seçen'in cenazesi, baba evine götürülerek helallik alındı.

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Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Nakliyecilik yapan, oğlunun asker parkasını giyip, tankçı beresini takan baba Sedat Seçen, cenazeyi, asker selamı vererek karşıladı. Fenalaşan baba Seçen'e, hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi.

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