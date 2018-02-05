Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Terör örgütlerinin tanka yaptığı saldırıda şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Seçen Konya'da toprağa verildi.
Terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda tankın isabet alması sonucu şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Seçen'in cenazesi memleketi Konya'da toprağa verildi. Oğlunun kamuflaj ve beresini giyen baba Seçen: - "Bize, 'Şehit olursam sakın ağlamayın' derdi. Vasiyetini tutuyorum. Dimdik ayaktayım yavrum, ağlamayacağım. Vatan ve ordumuz sağ olsun" Törene, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü de katıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/PYD'li teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Nurullah Seçen'in cenazesi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde, 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Şehit oğlunun tankçı beresini takan baba Sedat Seçen, evinin önüne helallik alınması için getirilen Türk bayrağına sarılı tabutu asker selamıyla karşıladı.
Şehit Sözleşmeli Piyade Er Nurullah Seçen'in cenazesi, Gaziantep'teki törenin ardından bugün uçakla Konya'ya getirildi, ardından da Ereğli'ye götürüldü. Şehit Seçen'in cenazesi, baba evine götürülerek helallik alındı.