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Konya'nın şokunu atlatamadan bir barınak skandalı daha

Türkiye Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağındaki vahşetin şokunu yaşarken bu sefer de korkunç manzaralar Eskişehir Odunpazarı Belediyesine ait Geçici Hayvan Barınağı'ndan geldi.

Konya'nın şokunu atlatamadan bir barınak skandalı daha - Resim: 1

Eskişehir Odunpazarı Belediyesine ait Geçici Hayvan Barınağına 2022 yılında getirilen ve sayıları 100'ü aştığı belirtilen yasaklı ırk köpeklerin öldüğü iddia edilirken, kafeslerde bulunan köpeklerin halleri yürekleri sızlattı.

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Konya'nın şokunu atlatamadan bir barınak skandalı daha - Resim: 2

Eskişehir Odunpazarı Belediyesine bağlı Geçici Hayvan Barınağına 2022 yılı içerisinde getirilen yasaklı ırk köpekler bakım altına alındı. 

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Konya'nın şokunu atlatamadan bir barınak skandalı daha - Resim: 3

Kent merkezinden toplanan veya belediyeye sahipleri tarafından da teslim edilen köpekler bir süre sonra ölmeye başladı. 2022 yılı içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklara resmi yazılarla gönderilen sadece yasaklı ırk ölen köpek sayısı ise 100’ün üstünde yer alıyor. 

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Konya'nın şokunu atlatamadan bir barınak skandalı daha - Resim: 4

Barınak içerisinde ölen bazı köpeklerin fotoğrafları ise yürekleri sızlattı. Aşırı zayıf oldukları görülen ve vücutlarında yara olan köpeklerin hangi şartlarda bakıldığı ise soru işaretlerini beraberinde getirdi. 

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