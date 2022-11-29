Konya'nın şokunu atlatamadan bir barınak skandalı daha

Kent merkezinden toplanan veya belediyeye sahipleri tarafından da teslim edilen köpekler bir süre sonra ölmeye başladı. 2022 yılı içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklara resmi yazılarla gönderilen sadece yasaklı ırk ölen köpek sayısı ise 100’ün üstünde yer alıyor.