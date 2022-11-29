Konya'nın şokunu atlatamadan bir barınak skandalı daha
Türkiye Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağındaki vahşetin şokunu yaşarken bu sefer de korkunç manzaralar Eskişehir Odunpazarı Belediyesine ait Geçici Hayvan Barınağı'ndan geldi.
Eskişehir Odunpazarı Belediyesine ait Geçici Hayvan Barınağına 2022 yılında getirilen ve sayıları 100'ü aştığı belirtilen yasaklı ırk köpeklerin öldüğü iddia edilirken, kafeslerde bulunan köpeklerin halleri yürekleri sızlattı.
Eskişehir Odunpazarı Belediyesine bağlı Geçici Hayvan Barınağına 2022 yılı içerisinde getirilen yasaklı ırk köpekler bakım altına alındı.
Kent merkezinden toplanan veya belediyeye sahipleri tarafından da teslim edilen köpekler bir süre sonra ölmeye başladı. 2022 yılı içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklara resmi yazılarla gönderilen sadece yasaklı ırk ölen köpek sayısı ise 100’ün üstünde yer alıyor.
Barınak içerisinde ölen bazı köpeklerin fotoğrafları ise yürekleri sızlattı. Aşırı zayıf oldukları görülen ve vücutlarında yara olan köpeklerin hangi şartlarda bakıldığı ise soru işaretlerini beraberinde getirdi.