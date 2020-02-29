Köpeğe koronavirüs karantinası
Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını, dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Türkiye'nin sınır komşuları Azerbaycan, İran, Yunanistan, Irak ve Gürcistan'da da koronavirüs vakaları tespit edilirken, Avrupa'daki vaka sayısı artıyor.
Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 837’ye çıktı.
Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, 427 kişide Kovid-19 vakası saptandı.
Söz konusu son can kayıplarının 45’i virüsün en yoğun görüldüğü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, başkent Pekin’de ve Hınan eyaletinde birer kişi yaşamını yitirdi.
Ülkede bugüne kadar yaşanan toplam can kaybı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 837’ye, Kovid-19 vakası sayısı da 79 bin 251’e çıktı.
Kovid-19 şüphelisi kişilerin sayısı 1418’e, gözetim altına alınanların sayısı 58 bin 233’e gerilerken, taburcu edilen kişilerin sayısı da 39 bin 2’ye yükseldi.
Çin ana karası dışında saptanan Kovid-19 vaka sayısı Hong Kong’da 94, Makau Özel İdari Bölgesi’nde ise 10 olarak aktarıldı.
Yeni tip corona virüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:
"Güney Kore 2 bin 22, Japonya 918, İtalya 650, İran 254, Singapur 96, ABD 60, Kuveyt 45, Tayland 40, Fransa 38, Bahreyn 33, Avustralya 23, Malezya 23, Almanya 21, Birleşik Arap Emirlikleri 19, İspanya 17, Vietnam 16, İngiltere 15, Kanada 14, İsveç 7, Irak 6, Umman 6, Rusya 5, İsviçre 5, Hindistan 3, Filipinler 3, Hırvatistan 3, Yunanistan 3, İsrail 3, Lübnan 4, Avusturya 2, Pakistan 2, Finlandiya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, Mısır 1, Afganistan 1, Azerbeycan 1, Brezilya 1, Gürcistan 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Hollanda 1, Romanya 1, Norveç 1, Danimarka 1, Yeni Zelanda 1."
KÖPEK KARANTİNADA
Hong Kong'da corona virüs hastası bir kadının köpeğinde de Covid-19 tespit edildi.
Yvonne Chow Hau Yee (60) 12 Şubat'ta rahatsızlandı. Kadının köpeğinin ağız ve burnundan da örnekler alındı. DSÖ yetkilisi Dr. Maria Van Kerkhove, köpeğin hastalık belirtisi göstermediğini, ancak test sonucunun "zayıf pozitif" olduğunu söyledi.
Köpek karantinaya alınırken, eğer hasta olduğu doğrulanırsa, corona virüs buluşan ilk evcil hayvan olacak.