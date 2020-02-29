Köpeğe koronavirüs karantinası

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 837’ye çıktı.



Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, 427 kişide Kovid-19 vakası saptandı.



Söz konusu son can kayıplarının 45’i virüsün en yoğun görüldüğü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, başkent Pekin’de ve Hınan eyaletinde birer kişi yaşamını yitirdi.



Ülkede bugüne kadar yaşanan toplam can kaybı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 837’ye, Kovid-19 vakası sayısı da 79 bin 251’e çıktı.