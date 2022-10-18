Köpek katliamı bir ilçeyi ayağa kaldırdı! 6'sı öldü, 16'sı kayıp...

‘ONLAR BENİM EVLATLARIMDI’

Köpeklere zehirli yiyecek verildiğini öne süren Tuğrul Şeref, “Bir günde 22 köpeğimi zehirleyip öldürdüler. 6 tanesi evimin etrafında öldü, 16'sı kayıp, kim bilir nerede öldü. Bu ölümleri zehirlenme olarak görüyorum. Ve belli ki bu hayvanlar bir besinle zehirlenmiş. Hastalıktan ölseler, hepsi birden ölmez. Aynı günde ve aynı saatlerde öldü köpeklerim. Hayvanlar sevilmez mi, Allah’ın verdiği can sevilmez mi? 3 gündür ağlıyorum. İnsanın ağlamaktan gözleri biber gibi yanar mı? Onlar benim evlatlarımdı. Yemedim, içmedim önce onları doyurmaya çalıştım. Faillerin yakalanmasını istiyorum. Böyle insanlar cezasız kalmamalı” diye konuştu