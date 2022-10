Köpek katliamı bir ilçeyi ayağa kaldırdı! 6'sı öldü, 16'sı kayıp...

‘BİRİ KÖPEKLERİ ZEHİRLEMİŞ’

Hayvanlara kötü davrananların cezasız kalmaması gerektiğini belirten Bahriye Şeref de “Biri köpekleri zehirlemiş. Bu köpekler can taşıyor. Ağzı var, dili yok. O köpekleri can çekişirken gördüğünde oğlum çok ağladı. Ölen köpekleri sırtında taşıyıp, bahçeye gömdü. Köpekleri seven bir köyümüz var. Herkesin kapısında köpeği var. Bu hayvanlara tekme vuranlar, zehirleyenler cezasını çeksin” dedi.