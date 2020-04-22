  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 22 Nisan 2020 08:50

Köpek nedeniyle tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü

Kahramanmaraş'ta, Emrah A. (35), beslediği köpeğin araçlara zarar verdiğini ileri süren dayısı Ali Ekşi (42) ile teyzesinin oğlu Fethullah Ekşi'yi (28) tabancayla başlarından vurarak öldürdü. Emrah A. jandarma ekiplerince yakalandı.

Köpek nedeniyle tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü

Olay, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Maksutlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Ekşi, yeğeni Emrah A.'nın ailesine ait köpeğin araçlara zarar verdiğini öne sürerek aileden köpeğe sahip çıkmalarını istedi. 

1/ 9
Köpek nedeniyle tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü

Taraflar arasında bu nedenle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Emrah A. tabanca ile dayısı Ali Ekşi ve kuzeni Fethullah Ali Ekşi'ye tabancayla peş peşe ateş ederek kaçtı. 

2/ 9
Köpek nedeniyle tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü

Mermilerin başlarına isabet etmesiyle kanlar içinde kalan Ali ve Fethullah Ekşi'yi görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. 

3/ 9
Köpek nedeniyle tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ali ve Fethullah Ekşi'nin yaşamını yitirdiğini  belirledi.

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM