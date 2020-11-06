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  3. 06 Kasım 2020 16:19

Köpekler, koronavirüs tespitinde testlerden daha başarılı

Finlandiyalı bilim insanları, köpeklerinn koronavirüslü insanları tespit etmede testlerden daha başarılı olduğunu açıkladı.

Köpekler, koronavirüs tespitinde testlerden daha başarılı

Araştırmacılar yaptıkları çalışma kapsamında Helsinki Havalimanı’na Covid-19’u koku alarak tespit etmek için özel olarak eğitilen köpekleri yerleştirdiler.

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Köpekler, koronavirüs tespitinde testlerden daha başarılı

Köpekler, iyi görünen ve ateş gibi semptomları olmayan birçok insanı durdurdu. Ardından bu kişilere uzmanlar tarafından yapılan swab testleri negatif çıktı.

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Köpekler, koronavirüs tespitinde testlerden daha başarılı

Ancak, birkaç gün sonra ilk testleri negatif olan kişilerin hepsinin Covid-19 semptomları yaşadığı ve testlerinin pozitife döndüğe keşfedildi.

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Köpekler, koronavirüs tespitinde testlerden daha başarılı

Keşfe ilişkin uzmanlar, köpeklerin virüsün vücuda girdiği ilk anda onları tespit edebildiğini gördük.

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