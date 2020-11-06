Köpekler, koronavirüs tespitinde testlerden daha başarılı
Finlandiyalı bilim insanları, köpeklerinn koronavirüslü insanları tespit etmede testlerden daha başarılı olduğunu açıkladı.
Araştırmacılar yaptıkları çalışma kapsamında Helsinki Havalimanı’na Covid-19’u koku alarak tespit etmek için özel olarak eğitilen köpekleri yerleştirdiler.
Köpekler, iyi görünen ve ateş gibi semptomları olmayan birçok insanı durdurdu. Ardından bu kişilere uzmanlar tarafından yapılan swab testleri negatif çıktı.
Ancak, birkaç gün sonra ilk testleri negatif olan kişilerin hepsinin Covid-19 semptomları yaşadığı ve testlerinin pozitife döndüğe keşfedildi.