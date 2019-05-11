Köprü mağdurlarından konvoylu kutlama



Ağaoğlu, “Altını çizmek istiyorum. Kimse bunu siyasi yatırım olarak düşünmesin. Bakın elimizde belgeler var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi açıklaması var. ‘Tüm birinci sınıf araçlar aks aralığı 3.20 altında ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçiş hakkı vardır’ İBB bunu duyurmuş. Bunu ajanslar servis ettiler. Bu insanlara uyarı gitmedi. Daha da önemli biz geçtiğimiz hafta Kamu Denetçiliği Başkanına gittik. Kamu Baş Denetçisine anlattık. Belgelerimizi sunduk. Karayollarının bu cezayı kesebilmesi için cezaya kaynak gösterdiği 6001 sayılı Karayolları Kurulması ve teşkilatı hakkındaki kanunun 15. Maddesi 2. Fıkrasına uyması gerekir. O maddeye göre Karayollarına getirilen erişim kısıtlamaların resmi gazetede yayınlanması lazım. Buna da uyulmadı. Bu esastan sakat. Cezaların kanuni ilkesine de aykırı. Bu cezalar hukuka da dayanmadığı için bu cezaların kaldırılması siyasi idare tarafından yapılmasaydı yargı erki tarafından sağlanacaktı” şeklinde konuştu.