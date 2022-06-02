Köprüde korku dolu anlar: Köprüye çıkıp intihar etmek istedi

BİR ANLIK DALGINLIKTAN İSTİFADE EDEREK KURTARDILAR

D-100 Karayolu İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, genç kadının sevgilisi G.P. de olay yerine gelerek kız arkadaşını ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin hava yastığı açtığı esnada bir anlık dalgınlıktan istifade eden polis ekipleri genç kadını kurtardı.