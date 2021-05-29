Köprüden intihar edecekti, vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı
Bursa'da intihar etmek için çıktığı köprüden atlayacağı sırada yoldan geçen vatandaşlar tarafından yakalanan bir kişi son anda kurtarıldı.
Bursa'da intihar etmek için çıktığı köprüden atlayacağı sırada yoldan geçen vatandaşlar tarafından yakalanan bir kişi son anda kurtarıldı.
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Olay, dün öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanında bulunan kavşakta meydana geldi.
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Günde binlerce aracın geçtiği ana yolun üzerinde bulunan kavşağın korkuluklarına çıkan genç, vatandaşlar tarafından son anda fark edilerek olası bir faciadan dönüldü.
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O anlar an be an kameralara yansıdı. İşte o görüntüler...
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