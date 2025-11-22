  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Köprüden kendisini aşağı atmaya kalkışan bir kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Köprüden kendisini aşağı atmaya kalkışan bir kişi son anda kurtarıldı

İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişiminde bulunan bir kişi, polis ekipleri ve vatandaşların ikna çabaları sonucu kurtarıldı.

Kaynak: İHA
Köprüden kendisini aşağı atmaya kalkışan bir kişi son anda kurtarıldı - Resim: 1

Olay, 15.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın köprü korkuluklarına çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 / 4
Köprüden kendisini aşağı atmaya kalkışan bir kişi son anda kurtarıldı - Resim: 2

Polis ekipleri ve vatandaşların müdahalesinin ardından şahıs ikna edilerek intihar girişimi önlendi. 

2 / 4
Köprüden kendisini aşağı atmaya kalkışan bir kişi son anda kurtarıldı - Resim: 3

Korkuluklara çıkan şahsı polis ekipleri ve vatandaşların ikna ederek intihardan vazgeçirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

3 / 4
Köprüden kendisini aşağı atmaya kalkışan bir kişi son anda kurtarıldı - Resim: 4
4 / 4