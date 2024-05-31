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Körfezde endişelendiren görüntü: Denizin rengi değişti, nedeni belli oldu

İzmit Körfezi’nde gelen renk değişimi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından araştırıldı. Alınan numunelerin TÜBİTAK laboratuvarlarında yapılan incelemesinde, renk değişiminin nedeni belli oldu.

Kaynak: DHA
Körfezde endişelendiren görüntü: Denizin rengi değişti, nedeni belli oldu - Resim: 1
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Körfezde endişelendiren görüntü: Denizin rengi değişti, nedeni belli oldu - Resim: 2

İzmit Körfezi’nin Başiskele ilçesi Seymen Sahili kıyılarındaki büyük bir alanda 27 Mayıs günü denizin renginin kahverengiye döndüğü görüldü.

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Körfezde endişelendiren görüntü: Denizin rengi değişti, nedeni belli oldu - Resim: 3

Renk değişimini fark edenlerin ihbarı üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, bölgeye gelerek denizden numune aldı.

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Körfezde endişelendiren görüntü: Denizin rengi değişti, nedeni belli oldu - Resim: 4

Numuneler, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Deniz Araştırmaları ve Teknolojileri Laboratuvarı’nda incelendi.

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