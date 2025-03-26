Korkak hırsızların kuyumcudaki silahlı soygun girişimi kamerada!

Olay, 15 Mart'ta merkez Yüreğir ilçesinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.İ. (19) ve S.D. (17), İ.B.'ye ait kuyumcuya soygun için girdi. İki arkadaş önce müşteri olarak N.B.'ye sorular sordu. Bir süre sonra şüphelilerden İ.İ., tabancasını çıkartarak 'altınları ve paraları ver' dedi. Bu sırada kuyumcu İ.B. şüphelilerin üzerine yürüdü, eşi de o esnada panik butonuna bastı. Şüpheliler altın ve paraları alamadan kuyumcudan kaçtı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi durumu polise bildirdi.