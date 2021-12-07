Korku dolu anlar! Cezaevi aracı viyadükte asılı kaldı
İstanbul Bağcılar'da TEM'de seyir halindeyken kontrolden çıkan cezaevi aracı devrildi. Viyadüğün kenarında asılı kalan aracın kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Kaza saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Bağcılar Mevkii Mahmutbey Viyadüğü'nde meydana geldi.
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Edirne'den Metris Cezaevi'ne dönen jandarmaya ait midibüs kaza yaptı. Bariyerlere çarparak devrilen midibüsün yarısı bariyerler üzerinde kaldı.
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Metrelerce yükseklikten düşme tehlikesi bulunan midibüste bulunan 7 kişiden 6'sı hafif yaralandı. Kaza nedeniyle trafik felç oldu. Midibüsü kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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