''Korku evi'' gerçek korkuyu yaşattı: Antalya'da korku evinde büyük yangın: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, korku evinde çalışan 3 genç, ekipmanların bakım ve onarımını yapmaya başladı. İşletmenin giriş kapısını kilitleyen ve üst kata çıkan çalışanlar burada konsept gereği bulunan testereye yakıt koydukları sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle benzin alev aldı. Bir anda alev alan oda içerisinde bulunan 3 çalışan, korku ve panik içerisinde odadan çıkmaya çalıştı.