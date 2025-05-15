''Korku evi'' gerçek korkuyu yaşattı: Antalya'da korku evinde büyük yangın: Yaralılar var
Antalya'da "korku evi"nde ekipmanların bakım ve kontrolünü yapan çalışanların, testereye yakıt koydukları sırada yangın çıktı. Korku evindeki yangında 3 kişi yaralandı...
Olay, saat 18.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'nde 1262. Sokak'ta bulunan adrenalin tutkunu gençlerin heyecanlı ve eğlenceli dakikalar geçirmesi amacıyla tasarlanan bir korku evinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, korku evinde çalışan 3 genç, ekipmanların bakım ve onarımını yapmaya başladı. İşletmenin giriş kapısını kilitleyen ve üst kata çıkan çalışanlar burada konsept gereği bulunan testereye yakıt koydukları sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle benzin alev aldı. Bir anda alev alan oda içerisinde bulunan 3 çalışan, korku ve panik içerisinde odadan çıkmaya çalıştı.
Korku evinden gelen bağrışmaları duyan çevredeki diğer esnaf ve vatandaşlar, içeride müşteri olduğunu düşünerek gençlerin yardım çığlıklarını normal karşıladı.
Ardından pencereden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi ararken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada vatandaşlar işletmeye girmek istedi.