Korku evinde gerçekten dehşeti yaşadı! Genç kadınının başına gelmeyen kalmadı
İstanbul Taksim'de arkadaşlarıyla eğlenmek için korku evine giden 24 yaşındaki genç kadın, çalışan B.T. tarafından saçından ve boynundan tutularak yere yatırıldı. B.T., elindeki cihazla kadına elektroşok da uyguladı. Kabusu yaşayan kadının şikayeti üzerine korku evi çalışanı gözaltına alınırken, işletme ise mühürlendi.
Olay, 19 Ekim Pazar günü saat 23.30 sıralarında Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.G. adlı genç kadın, 6 arkadaşıyla eğlenmek amacıyla Taksim’deki korku evine gitti. Burada M.G. ve arkadaş grubu çalışanlara, korku odalarında kendilerine temas edilmemesini istedi. Çalışanlar da iddiaya göre gelen gruba, kendilerine temas edilmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine 7 arkadaştan 6’sı korku odalarına girerek vakit geçirmeye başladı.
KADINI DARBEDİP ELEKTROŞOKLA ÇARPTI
Arkadaş grubundan M.G.’nin odasına giren bir korku evi çalışanı, kadını saçından ve boynundan tutarak yere yatırdı. Yerde de çenesini, boynunu ve ensesini sıkan çalışan daha sonra kadına iddiaya göre elindeki cihazla elektroşok uyguladı. Seansın ardından işletmeden çıkan M.G., hastaneye giderek darp raporu aldı.
GÜVEN TİMLERİ GÖZALTINA ALDI
Kendisine temas edilmesini istemediği halde dokunularak darbedildiğini ve elektroşok uygulandığını ifade eden M.G. Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğinde işletmeden ve çalışandan şikayetçi oldu. M.G.’nin ifadesi ve güvenlik kamera görüntüleri doğrultusunda harekete geçen Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği polisleri, korku evindeki çalışan B. T.’yi gözaltına aldı.
ÇALIŞAN SERBEST KALDI; İŞLETME MÜHÜRLENDİ
Emniyetteki ifadesinde, işletmeye gelen müşterilere odaya girmeden önce temas yapılacağına dair bilgi verdiklerini söyleyen B. T. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan B.T., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı. Diğer yandan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı işletmeyi mühürledi.(DHA)