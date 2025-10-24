Korku evinde kabusu yaşayan genç kadın hala şoku atlatamadı: ''Ölmekten korktum''
İstanbul Taksim'de arkadaşlarıyla eğlenmek için arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği korku evinde darbedilip, elektroşok uygulanan 24 yaşındaki genç kadın, ''Bunu istemediğimi defalarca belirtmeme rağmen yaptı. Sadece bana yapılan kasıtlı bir şey var. Hala titriyorum. Karanlıkta duramıyorum, ani hareketlerden korkuyorum. Benim hayatımı mahvetti. O sıra gerçekten ölmekten korktum'' dedi.
Olay, 19 Ekim Pazar günü saat 23.30 sıralarında Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.G., 6 arkadaşıyla eğlenmek amacıyla Taksim’deki korku evine gitti. Burada M.G. ve arkadaş grubu çalışanlara, korku odalarında kendilerine temas edilmemesini istedi. Çalışanlar da iddiaya göre gelen gruba, kendilerine temas edilmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine 7 arkadaştan 6’sı korku odalarına girerek vakit geçirmeye başladı.
DARP RAPORU ALDI
Arkadaş grubundan G.’nin odasına giren bir korku evi çalışanı, kadını saçından ve boynundan tutarak yere yatırdı. Yerde de çenesini, boynunu ve ensesini sıkan çalışan daha sonra kadına iddiaya göre elindeki cihazla elektroşok uyguladı. Seansın ardından işletmeden çıkan M.G., hastaneye giderek darp raporu aldı.
GÖZALTINA ALINDI
Kendisine temas edilmesini istemediği halde dokunularak darbedildiğini ve elektroşok uygulandığını ifade eden M.G. Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğinde işletmeden ve çalışandan şikayetçi oldu. G.’ın ifadesi ve güvenlik kamera görüntüleri doğrultusunda harekete geçen Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği polisleri, korku evindeki çalışan B.T.’yi gözaltına aldı.