Korku evinde kabusu yaşayan genç kadın hala şoku atlatamadı: ''Ölmekten korktum''

Olay, 19 Ekim Pazar günü saat 23.30 sıralarında Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.G., 6 arkadaşıyla eğlenmek amacıyla Taksim’deki korku evine gitti. Burada M.G. ve arkadaş grubu çalışanlara, korku odalarında kendilerine temas edilmemesini istedi. Çalışanlar da iddiaya göre gelen gruba, kendilerine temas edilmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine 7 arkadaştan 6’sı korku odalarına girerek vakit geçirmeye başladı.