Korku filmi gibi olay: 18 yaşındaki genci ormana kaçırıp kabusu yaşattılar

Ormanlık alana kaçırıldı

Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaşadığı olayı anlatan A., "Yanıma kağıt toplayıcı arabası olan biri geldi. Burada önüme kırıp yanıma direkt motordan inip yaklaşıp anahtarını belime doğru tuttu. Bıçak sandım ben de korkudan. Bana sadece motora binmem gerektiğini ve onunla gelmemi söyledi. Ben de korktuğum için, benden ve yaşça büyük olduğu için motorun arkasına binip de onunla birlikte gitmek zorunda kaldım. Motorun arkasına binip atlayacaktım, kaçacaktım ama motora bir anda hızlandığı için atlayıp kaçamadım. Beni Kelebekçaayırı tarafındaki bir ormanlık alana getirdiğinde üç kişi de orada vardı. Üç kişiyle birlikte, o kişi motordan beni indirip çocuk muymuş deyip üstümü, başımı yırttılar. Burama cüzdanımı, telefonumu aldılar. Telefonumu kırdılar. Cüzdanımdan birkaç eşyamı aldılar. Ondan sonra beni yere yatırıp üstüme gelip bir daha işte seni buralarda görmeyeceğiz deyip eşyalarımı alıp kaçıştılar" dedi.