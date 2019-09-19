  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 19 Eylül 2019 11:35

Korku filmi gibi! Ormandan sabaha kadar korkunç sesler yükseliyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, İkisular mevkiindeki ormanlık alanı tırtıllar istila etti. Tırtıllara yönelik biyolojik müdahale başlatılırken, Tüfekçikonak Mahallesi eski muhtarı Hüseyin Ordu, "20 hektarın üzerinde bir alan bir haftada bu hale geldi. Bir ağaçta milyonlarca varlar. Özellikle gece yaprak yemelerinin sesler çok net duyuluyor" dedi

Korku filmi gibi! Ormandan sabaha kadar korkunç sesler yükseliyor

Tırtıllara yönelik biyolojik müdahale başlatılırken, Tüfekçikonak Mahallesi eski muhtarı Hüseyin Ordu, "20 hektarın üzerinde bir alan bir haftada bu hale geldi. Bir ağaçta milyonlarca varlar. Özellikle gece yaprak yemelerinin sesler çok net duyuluyor" dedi.

1/ 11
Korku filmi gibi! Ormandan sabaha kadar korkunç sesler yükseliyor

İnegöl-Domaniç karayolu İkisular mevkiindeki tırtılların istila ettiği ormana yakın mahallelerde oturanlar arasında endişe yarattı.

2/ 11
Korku filmi gibi! Ormandan sabaha kadar korkunç sesler yükseliyor

Tırtıllar kayın ağaçları ile kaplı İkisular mevkiinde yoğun bir şekilde görülürken, kısa sürede ağaçlardaki ve bazı bitki türlerindeki yaprakları yok etti.

3/ 11
Korku filmi gibi! Ormandan sabaha kadar korkunç sesler yükseliyor

Ormanlık alanın büyük bir bölümünde yeşil rengin yerini bozkır aldı. Tüfekçikonak Mahallesi´nin eski muhtarı Hüseyin Ordu, çok kısa bir sürede tırtılların, ormanın büyük bir bölümüne zarar verdiğini belirterek şunları söyledi:

4/ 11
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM