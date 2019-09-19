Korku filmi gibi! Ormandan sabaha kadar korkunç sesler yükseliyor
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, İkisular mevkiindeki ormanlık alanı tırtıllar istila etti. Tırtıllara yönelik biyolojik müdahale başlatılırken, Tüfekçikonak Mahallesi eski muhtarı Hüseyin Ordu, "20 hektarın üzerinde bir alan bir haftada bu hale geldi. Bir ağaçta milyonlarca varlar. Özellikle gece yaprak yemelerinin sesler çok net duyuluyor" dedi
Tırtıllara yönelik biyolojik müdahale başlatılırken, Tüfekçikonak Mahallesi eski muhtarı Hüseyin Ordu, "20 hektarın üzerinde bir alan bir haftada bu hale geldi. Bir ağaçta milyonlarca varlar. Özellikle gece yaprak yemelerinin sesler çok net duyuluyor" dedi.
İnegöl-Domaniç karayolu İkisular mevkiindeki tırtılların istila ettiği ormana yakın mahallelerde oturanlar arasında endişe yarattı.
Tırtıllar kayın ağaçları ile kaplı İkisular mevkiinde yoğun bir şekilde görülürken, kısa sürede ağaçlardaki ve bazı bitki türlerindeki yaprakları yok etti.