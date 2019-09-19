Korku filmi gibi! Ormandan sabaha kadar korkunç sesler yükseliyor

Tırtıllara yönelik biyolojik müdahale başlatılırken, Tüfekçikonak Mahallesi eski muhtarı Hüseyin Ordu, "20 hektarın üzerinde bir alan bir haftada bu hale geldi. Bir ağaçta milyonlarca varlar. Özellikle gece yaprak yemelerinin sesler çok net duyuluyor" dedi.

