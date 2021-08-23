Korkudan tepetaklak oldu! O anlar sosyal medyayı salladı
Battalgazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde çalışan Atilla Durdu, iş yerine giren fare yüzünden az kalsın hastanelik oluyordu.
Battalgazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde çalışan Atilla Durdu, iş yerine giren fare yüzünden az kalsın hastanelik oluyordu.
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Durdu, iş yerinden çıkarttığı farenin geri geldiğini görmedi ve farenin yanından geçtiği esnada panikle tepetaklak yere devrildi.
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Durdu'nun yaşadığı bu ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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O anlar sosyal medyada 1 milyona yakın izlendi.
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