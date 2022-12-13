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  4. Korkulan oldu! Yeni salgın 3 ilimizde görüldü, 1 çocuk yoğun bakımda

Korkulan oldu! Yeni salgın 3 ilimizde görüldü, 1 çocuk yoğun bakımda

İngiltere'de 10'dan fazla çocuğun ölümüne neden olan Strep A'nın Türkiye'de 3 ilde görüldüğü, bir çocuğun İstanbul’da Strep A nedeniyle menenjit olduğu, Ankara'da da bir çocuğun yoğun bakıma alındığı iddia edildi.

Korkulan oldu! Yeni salgın 3 ilimizde görüldü, 1 çocuk yoğun bakımda - Resim: 1

İngiltere'de 10'dan fazla çocuğun ölümüne neden olan Strep A, Türkiye'de de 3 ilde görüldü. Streptokok A bakterisinin ‘toksik’ olarak adlandırılan formu İstanbul, Ankara ve İzmir'de görüldü. Ankara’da bir çocuğun yoğun bakıma alındığı, İstanbul’da bir çocuğun ise Strep A bakAnkara'daki Hacettepe Üniversitesi'nde yoğun bakımda olan küçük çocuğun sağlık durumuyla ilgili son bilgileri HaberGlobal muhabiri Mücahit Yolcu, canlı yayında aktardı.terisi nedeniyle menenjit olduğu öğrenildi.

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Korkulan oldu! Yeni salgın 3 ilimizde görüldü, 1 çocuk yoğun bakımda - Resim: 2

"Ankara'daki küçük çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yok. O hastanenin önündeyiz, enfeksiyon hastalıkları bölümünde yoğun bakımda tedavi devam ediyor.

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Korkulan oldu! Yeni salgın 3 ilimizde görüldü, 1 çocuk yoğun bakımda - Resim: 3

Çocuk hastalıkları uzmanlarına göre ölümcül bir hastalık olmadığı, özellikle antibiyotikle bulaş riskinin 24 saatte önlendiği belirtiliyor. Ancak Avrupa ülkelerinde antibiyotik sıkıntısı çekiliyor. Bu sebeple 10'dan fazla çocuk İngiltere'de hayatını kaybetti.

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Korkulan oldu! Yeni salgın 3 ilimizde görüldü, 1 çocuk yoğun bakımda - Resim: 4

Uzmanlar, bulaş riskinin önlenmesi için tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıyor."

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