Karantina ile ilgili korkunç araştırma! Daha önce yapılsaydı 30 bin hayat kurtulabilirdi!
İskoçya'da yapılan yeni bir araştırmaya göre, İngiltere'de koronavirüs tedbirleri 2 hafta önce alınsaydı 30 bini aşkın kişinin hayatının kurtulabileceği iddia edildi.
İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada, hükümetin karantinayı 23 Mart yerine 9 Mart’ta başlatmasıyla on binlerce yeni tip corona virüs (Covid-19) ölümünün önlenebileceği ortaya konuldu.
Edinburgh Üniversitesi araştırmacıları, önlemlerin iki önce getirilmesi durumunda İskoçya'da en az 2 bin kişinin, İngiltere’de ise 26 bini aşkın kişinin şu anda hayatta olabileceğini açıkladı.
"KARANTİNA NEDEN DAHA ERKEN UYGULANMADI?"
Epidemiyoloji profesörü ve makalenin baş yazarı Rowland Kao, şubat ayı ortalarında pandeminin tehlikesi hakkında 'kesinlikle' yeterli bilgi olduğunu söyledi. Kao, ülkenin 'doğru bilimi izlediğini' umduğunu açıklayarak, karantinanın neden daha erken uygulanmadığını bilmek istediğini ifade etti.
Profesör Kao ve arkadaşları salgını simüle eden bir matematiksel model geliştirdiler. Karantinanın, insanların hareketleri, 'R' değeri (enfekte bir kişinin enfekte ettiği ortalama insan sayısı) ve ölümler üzerindeki etkisi analiz edildi. Ekip, ülke çapında alınan önlemlerin 9 Mart’ta alınmasının virüsün yayılmasına nasıl etki edeceğini inceledi.