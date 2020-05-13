Karantina ile ilgili korkunç araştırma! Daha önce yapılsaydı 30 bin hayat kurtulabilirdi!

"KARANTİNA NEDEN DAHA ERKEN UYGULANMADI?"

Epidemiyoloji profesörü ve makalenin baş yazarı Rowland Kao, şubat ayı ortalarında pandeminin tehlikesi hakkında 'kesinlikle' yeterli bilgi olduğunu söyledi. Kao, ülkenin 'doğru bilimi izlediğini' umduğunu açıklayarak, karantinanın neden daha erken uygulanmadığını bilmek istediğini ifade etti.