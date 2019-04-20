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  3. 20 Nisan 2019 12:15

Korkunç bir gürültüyle uyandılar, 40 metre çapınca obrukla karşıla

Siirt'te merkeze bağlı Konacık köyünün Demirkapı mezrasında yaklaşık 20 metre derinliğinde 40 metre çapında obruk oluştu. Bölgede yaşayan çiftçiler gece vakti çok şiddetli bir sesle uyandıklarını ve evlerine 150 metre uzaklıkta der

Korkunç bir gürültüyle uyandılar, 40 metre çapınca obrukla karşıla

Demirkapı mezrasında Mazlum Taş'a ait buğday tarlasında oluşan obruğu gören çiftçiler, durumu yetkililere bildirdi.

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Korkunç bir gürültüyle uyandılar, 40 metre çapınca obrukla karşıla

Mazlum Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, obruğun 3 gün önce sağanak sonrası oluştuğunu söyledi.

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Korkunç bir gürültüyle uyandılar, 40 metre çapınca obrukla karşıla

Sağanağın ardından çok şiddetli bir ses duyduklarını kaydeden Taş, "Gelip baktığımızda çok derin bir çukur oluştuğunu gördük. Durumu muhtara bildirdik, muhtar da yetkililere iletti. Yetkililer gelip inceleyecek." dedi.

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Korkunç bir gürültüyle uyandılar, 40 metre çapınca obrukla karşıla

Obruğun korkutucu olduğunu belirten Taş, yetkililerin bir kaza meydana gelmeden önlem almasını istedi.

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