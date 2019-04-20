Korkunç bir gürültüyle uyandılar, 40 metre çapınca obrukla karşıla
Siirt'te merkeze bağlı Konacık köyünün Demirkapı mezrasında yaklaşık 20 metre derinliğinde 40 metre çapında obruk oluştu. Bölgede yaşayan çiftçiler gece vakti çok şiddetli bir sesle uyandıklarını ve evlerine 150 metre uzaklıkta der
Demirkapı mezrasında Mazlum Taş'a ait buğday tarlasında oluşan obruğu gören çiftçiler, durumu yetkililere bildirdi.
Mazlum Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, obruğun 3 gün önce sağanak sonrası oluştuğunu söyledi.
Sağanağın ardından çok şiddetli bir ses duyduklarını kaydeden Taş, "Gelip baktığımızda çok derin bir çukur oluştuğunu gördük. Durumu muhtara bildirdik, muhtar da yetkililere iletti. Yetkililer gelip inceleyecek." dedi.