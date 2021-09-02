Korkunç cinayet! Çiftin cesetleri böyle bulundu...
İngiliz medyası, korkunç bir cinayeti konuşuyor. 22 yaşındaki Maddie Durdant-Hollamby isimli, genç dansçının cansız bedeni, geçtiğimiz günlerde ülkenin Northamptonshire bölgesinde bulunan bir evde bulunmuştu.
Maddie'nin paramparça edilmiş olan cansız bedeninin yanında bulunan ve 41 yaşındaki sevgilisi Ben Green'e ait olduğu belirlenen cesedin de olay mahallinde olması, kafalarda soru işareti oluşturmuştu.
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Olay yaratan cinayette sır perdesi aralandı.
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İngiliz polisinin yürüttüğü araştırma sonucunda çiftin ölümünün ardındaki gerçekler su yüzüne çıktı.
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İngiliz medyasında yer alan haberlere göre olay, geçtiğimiz hafta gerçekleşti.
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