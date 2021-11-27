Korkunç cinayette mide bulandıran detaylar
İngiltere'nin Derbyshire bölgesinde geçtiğimiz aylarda yaşanan korkunç bir cinayet olayı, ülke gündeminde yankı uyandırmaya devam ediyor. Kız arkadaşını, kız arkadaşının iki çocuğunu ve onların arkadaşını gözünü kırpmadan adamın, çocuklara cinsel istismarda da bulunduğu belirlendi.
İngiliz gündemi, korkunç bir cinayet vakasıyla çalkalanıyor.
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Geçtiğimiz Eylül ayında, İngiltere'nin Derbyshire bölgesinde bulunan Killamarsh kasabasında, bir anne, iki çocuğu ve çocuklarının yatıya kalan bir arkadaşı, korkunç bir şekilde katledildi.
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Korkunç olayın davası devam ederken, ortaya çıkan detaylar okuyanların kanını dondurdu.
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Ülke basınında yer alan haberlere göre 31 yaşındaki Damien Bendall, bir süredir 35 yaşındaki Terri Harris isimli kadın ile birliktelik yaşıyordu.
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