Korkunç görüntüler ! Cesetler tek tek toplandı
Yaz mevsiminin gelişiyle artan Libya'dan Avrupa'ya göçmen geçişinde, yeni bir trajedi yaşandı.
Salı günü lastik botlarla Akdeniz'e açılan göçmenlerden sekizi öldü. Bir bota alınan cansız bedenlerin fotoğrafını Associated Press (AP) geçti.
Şanslı olan 500 kadar göçmen ise bir yük gemisi tarafından kıyıya çıkarıldı. Kurtarılan göçmenler arasında bebekler de bulunuyor.
Kıyıdan yaklaşık 24 kilometre açıkta çırpınırken bulunan yüzlerce göçmen, bugün İtalya'ya ulaşacak.