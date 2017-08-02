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  3. 02 Ağustos 2017 11:10

Korkunç görüntüler ! Cesetler tek tek toplandı

Yaz mevsiminin gelişiyle artan Libya'dan Avrupa'ya göçmen geçişinde, yeni bir trajedi yaşandı.

Korkunç görüntüler ! Cesetler tek tek toplandı

Salı günü lastik botlarla Akdeniz'e açılan göçmenlerden sekizi öldü. Bir bota alınan cansız bedenlerin fotoğrafını Associated Press (AP) geçti.

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Korkunç görüntüler ! Cesetler tek tek toplandı

Şanslı olan 500 kadar göçmen ise bir yük gemisi tarafından kıyıya çıkarıldı. Kurtarılan göçmenler arasında bebekler de bulunuyor.

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Korkunç görüntüler ! Cesetler tek tek toplandı

Kıyıdan yaklaşık 24 kilometre açıkta çırpınırken bulunan yüzlerce göçmen, bugün İtalya'ya ulaşacak.

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Korkunç görüntüler ! Cesetler tek tek toplandı

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında geçen yıl imzalanan anlaşmayla Ege Denizi'ndeki trafik durduruldu. Bunun üzerine, göçmenlerin rotası Libya-İtalya'ya döndü.

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