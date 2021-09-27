Korkunç görüntüler: Uykuda suya doğru sürüklenmeye başladı

Saldırıda ağır yaralanmış olan adam, yan çadırdan fırlayan ve onu kurtarmak için yaratığın başına atlayan 61 yaşındaki büyükanne Alicia Sorohan tarafından kurtarıldı. Sorohan da, devasa canavarı kafasına dört kurşun sıkarak öldüren oğlu Jason tarafından kurtarıldı.