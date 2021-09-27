Korkunç görüntüler: Uykuda suya doğru sürüklenmeye başladı
2004 yılının Ekim ayında 34 yaşındaki Andrew Kerr, Cape York kamp alanındaki çadırında uyurken 4,2 metrelik bir timsah tarafından sürüklenmişti.
Andrew Kerrisimli adam, Cape York kamp alanındaki çadırında uyurken 4,2 metrelik bir timsah tarafından sürüklendiğinde saatler 04.00'ü gösteriyordu.
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Saldırıda ağır yaralanmış olan adam, yan çadırdan fırlayan ve onu kurtarmak için yaratığın başına atlayan 61 yaşındaki büyükanne Alicia Sorohan tarafından kurtarıldı. Sorohan da, devasa canavarı kafasına dört kurşun sıkarak öldüren oğlu Jason tarafından kurtarıldı.
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Daily Mail gazetesi korkunç saldırının görüntülerine ulaştı ve yaşananlara dair hikayeleri ilk tanıktan dinledi.
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Korkunç görüntüleri kaydeden kişi, olaydan yıllar sonra Ulusal Rugby Ligi'nde oynayan Canberra Raiders takımında forma giyecek olan Ben Jones.
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