Korkunç gürültüye indiğinde şoke oldu: 15 dakika boyunca sürdü

Geçen yıl Haziran ayında yapılan bu ziyaret, Kittichai'nin ailesi için ilk değildi. O zamandan beri, Boonchuay birkaç kez geri döndü, evlerine girdi ve duvarın parçalarını kırdı. Bu yılın haziran ve temmuz aylarındaki en son hırsızlığında, mutfağa girerek kafasını plastik poşetleri, yemeklik yağı, hazır erişteleri ve unların içine sokmayı başardı.