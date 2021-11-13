Korkunç gürültüye indiğinde şoke oldu: 15 dakika boyunca sürdü
İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Tayland'da bir adam gece geç saatlerde bir anda çarpma sesleri gelince mutfağa girdi. Kittichai Boodchan içeri girdiğinde eşine az rastlanır bir görüntüyle karşılaştı.
Kittichai Boodchan, evinin önünden gelen yüksek ses ve çarpma sesleri duyduğunda, saatler gece yarısını gösteriyordu. Boodchan neler olduğunu anlamak için hemen bakmaya gitti.
Yakındaki Kaeng Krachan milli parkından, atıştırmalık bulmak için köye baskın yapma alışkanlığıyla ünlü yerel bir fil olan Boonchuay, yiyecek aramaya gelmişti. Kittichai daha önce satmak için 200 kg muz satın almıştı ve içeride saklanmasına rağmen tatlı kokusu şüphesiz Boonchuay'ın ilgisini çekmişti.
Kittichai yataktan fırladı ve fili korkutup kaçırmaya çalışmak için bağırmaya başladı. Boonchuay, yılmadan, kafasını duvara vurmaya devam etti ve yapıyı parçaladı. 10 veya 15 dakika sonra duran fil, taze meyveye ulaşamayınca yoldan aşağı sendeledi.
Geçen yıl Haziran ayında yapılan bu ziyaret, Kittichai'nin ailesi için ilk değildi. O zamandan beri, Boonchuay birkaç kez geri döndü, evlerine girdi ve duvarın parçalarını kırdı. Bu yılın haziran ve temmuz aylarındaki en son hırsızlığında, mutfağa girerek kafasını plastik poşetleri, yemeklik yağı, hazır erişteleri ve unların içine sokmayı başardı.