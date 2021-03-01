Korkunç kaza! 30 araç birbirine girdi

Montana Otoyol Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, yaralılardan 1’inin kazanın ardından diğer araçlar tarafından ezilmemek için köprüden aşağı atladığı ve ağır şekilde yaralandığı aktarıldı. Devriye, yaralı kişinin hastaneye kaldırıldığını ve iyileşmesinin beklendiğini açıkladı. Devriye ayrıca, kazanın köprüdeki gizli buzlanma nedeni ile meydana gelmiş olabileceğini ifade etti.